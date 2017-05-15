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Украина
Климкин требует от НАТО место на восточном фланге

Климкин требует от НАТО место на восточном фланге

10:58  15 Мая 2017
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Климкин требует от НАТО место на восточном фланге

Киев, 15 мая. Украина должна быть включена в восточный фланг НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Украина должна стать частью трансатлантического сообщества, — констатировал глава внешнеполитического ведомства Украины, — а это значит, что постепенно Украина должна быть включена в восточный фланг НАТО».

Климкин требует от НАТО место на восточном фланге

Климкин предложил посмотреть, что происходит в странах Балтии.

«Каким образом союзники распределили между собой необходимость защиты каждого из своих друзей, — пояснил украинский министр. — Мы должны прийти к такому же относительно Украины».

Ранее Климкин после визита в Вашингтон заявил, что США якобы готовы надавить на Россию, передает Ura.Ru.

#климкин
Катерина Тимошенская
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