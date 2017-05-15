Климкин требует от НАТО место на восточном фланге
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Киев, 15 мая. Украина должна быть включена в восточный фланг НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Украина должна стать частью трансатлантического сообщества, — констатировал глава внешнеполитического ведомства Украины, — а это значит, что постепенно Украина должна быть включена в восточный фланг НАТО».
Климкин предложил посмотреть, что происходит в странах Балтии.
«Каким образом союзники распределили между собой необходимость защиты каждого из своих друзей, — пояснил украинский министр. — Мы должны прийти к такому же относительно Украины».
Ранее Климкин после визита в Вашингтон заявил, что США якобы готовы надавить на Россию, передает Ura.Ru.
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