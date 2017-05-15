Сирия: самолет-разведчик США засекли около российских баз в Тартусе и Хмеймиме

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Дамаск, 15 мая. Военный аэродром «Хмеймим» и военно-морская база ВМФ Российской Федерации в Тартусе подверглись мониторингу со стороны разведки Соединенных Штатов.

По имеющейся информации, патрульный противолодочный лайнер ВМС США P-8A Poseidon провел разведку возле российских баз, которые расположены в Сирийской Арабской Республике.

Согласно данным портала Al Madina, американский самолет на протяжении продолжительного времени совершал полет над акваторией Средиземного моря.

Лайнер вылетел с аэродрома «Сигонелла», который находится в Сицилии. Сообщается, что свою разведывательную миссию он вел возле российской базы в Тартусе и Латакии.