Сирия: самолет-разведчик США засекли около российских баз в Тартусе и Хмеймиме
В закладки
Дамаск, 15 мая. Военный аэродром «Хмеймим» и военно-морская база ВМФ Российской Федерации в Тартусе подверглись мониторингу со стороны разведки Соединенных Штатов.
По имеющейся информации, патрульный противолодочный лайнер ВМС США P-8A Poseidon провел разведку возле российских баз, которые расположены в Сирийской Арабской Республике.
Согласно данным портала Al Madina, американский самолет на протяжении продолжительного времени совершал полет над акваторией Средиземного моря.
Лайнер вылетел с аэродрома «Сигонелла», который находится в Сицилии. Сообщается, что свою разведывательную миссию он вел возле российской базы в Тартусе и Латакии.
Комментарии