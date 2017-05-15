Сирия: российские военные зафиксировали нарушения перемирия в Дамаске, Хаме и Даръа

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Дамаск, 15 мая. Шесть нарушений режима прекращения боевых действий за минувшие сутки зафиксировали российские военные в Сирии. Случаи беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия произошли на территориях, находящихся под контролем террористов «Джебхат ан-Нусры» и ИГ*.

Обстрелам подверглись населенные пункты в провинциях Дамаск, Деръа и Хама, уточнили в оборонном ведомстве. Турецкая частью представительства зафиксировала три нарушения в провинции Хомс.

Обстановку в зонах деэскалации Минобороны РФ оценивает как стабильная. Режим прекращения боевых действий в Сирии соблюдается, серьезных нарушений перемирия, следует из текста информационного бюллетеня МО РФ.

Напомним, террористические группировки ИГ и «Джебхат ан-Нусра» запрещены в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.