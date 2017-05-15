Поделить и пустить с молотка: зачем Украина распродает свое главное богатство

В закладки

Скопировать

На первом после весенних каникул заседании Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о полной отмене моратория на продажу земельных участков. Соответствующий документ, разработанный межфракционной депутатской группой, предусматривает возможность реализации «на общих основаниях» более 43 миллионов гектаров пахотной земли, находящихся в данный момент на балансе государства. Таким образом, авторы нововведения планируют выполнить главное условие Международного валютного фонда, потребовавшего в кратчайшие сроки выставить на торги «лучшие образцы украинского чернозема». Как отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, аннулирование упомянутого моратория снимет последние барьеры на пути интеграции Киева в структуры Евросоюза. Скептики, утверждающие, что процесс «торговли наделами» в стране уже идет полным ходом и предрекают: в обозримом будущем рядовой украинец станет на собственной земле батраком. Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в сложившейся ситуации.

Крупнейшие проправительственные СМИ Украины призывают граждан «заставить депутатов проголосовать за скорейшее создание земельного рынка». «Что общего между Венесуэлой, Кубой, Северной Кореей, Конго и нашим государством? — как-то очень издевательски вопрошает диктор. — Правильно: только в этих относительно отсталых странах земля не находится в частных руках. Пора изменить это положение вещей. Да — свободной купле-продаже землевладений!».

Идею поддержал лично украинский президент Петр Порошенко. «Мы должны следовать принципам цивилизованной Европы, — сказал, в частности, он. — На Украине земля, как и в ЕС, должна принадлежать приватным лицам или фермерским хозяйствам». И, как бы, между прочим, добавил, что в отдельных украинских регионах наделы уже активно приватизируются, покупаются и продаются.

Отчасти это действительно так. В Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Полтавской и Сумской областях местные власти выделяют землю участникам АТО, которые, оформив на те же наделы документы, затем перепродают пахотные территории крупным холдингам.

«Подобные сделки в любой момент могут быть признаны незаконными, — заявил в комментарии ФАН адвокат Игорь Забуга. — В рамках действия моратория продавцы имеют право отозвать свою подпись под купчей. После отмены парламентом такого запрета земля на законных основаниях станет предметом торга — ею будут обладать те, кто сможет предложить за нее более высокую цену».

Эта перспектива не на шутку тревожит многих специалистов. «У Украины осталось единственное богатство — чернозем, — констатировал корреспонденту ФАН куратор инициативной группы «Агро-2016» (Киев) Владислав Черевко. — Если пустить его «с молотка», уже в течение ближайших десяти лет землю скупят иностранцы, а сами украинцы будут гнуть на них спину. Разве это цена за партнерские отношения с МВФ?».

Черевко напомнил, что, согласно предоставленному в парламент законопроекту, нерезиденты Украины не будут обладать правом непосредственной покупки участков, но эта преграда легко преодолима. «Документы могут быть оформлены на зарегистрированную на украинской территории фирму или физическое лицо с украинским паспортом, — подчеркнул он. — Далее — вопрос техники, и даже самые маститые юристы не смогут определить реального владельца участка». Следует особенно отметить, что подобные схемы успешно применялись в Венгрии, Румынии, Чехии и Польше, где львиную долю наделов скупили предприниматели из Германии, Франции и Китая.

Согласно официальной информации, Ассоциация фермерских хозяйств Украины (АФХ) уже инициировала сбор подписей против продажи сельскохозяйственной земли. «Крестьянам заплатят за пай по полторы тысячи долларов, в то время, как гектар чернозема стоит до ста тысяч долларов за гектар, — отмечает активист АФХ Василий Микулик. — Фермеров, и без того доведенных до нищеты, нагло обдерут, а Запад, который еще во времена войны вывозил украинский чернозем вагонами, получит нашу землю без всяческой оккупации. Действующая власть уничтожила промышленность, теперь добралась до сельского хозяйства. Мы помешаем этому!».

Как бы там ни было, а межфракционная депутатская группа, предложившая план отмены «земельного моратория», настроена решительно. «Мы обязаны провести земельную реформу до предстоящих выборов президента и парламента, — сказал один из авторов документа нардеп Алексей Мушак. — Только таким образом Украина станет на шаг ближе к Евросоюзу. Мнение «недовольных» Киев интересовать не должно».