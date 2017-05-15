ДНР: жилой дом в Донецке разрушен из-за ночных обстрелов ВСУ
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Донецк, 15 мая. Один жилой дом, расположенный в поселке Трудовские Петровского района столицы Донецкой народной республики, частично поврежден из-за ночных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник сообщил глава районной администрации Максим Жуковский.
По его словам, ВСУ ночью обстреляли поселок Трудовские, в результате один дом был частично разрушен.
В настоящее время информация о пострадавших и других разрушениях уточняется.
Ранее сообщалось, что киевские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в республике.
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