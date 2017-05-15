Клещи наступают: 58 тысяч покусанных россиян обратились к врачам

В закладки

Скопировать

Москва, 15 мая. 58,2 тыс. россиян обратились к медикам из-за укусов клещей, причем за неделю их число выросло примерно на 27 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По состоянию на 12 мая 2017 года, в медицинские организации обратились 58200 человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням и ниже в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводит сообщение ведомства New Inform.

По состоянию на 5 мая с аналогичной проблемой в больницы обращались 31019 человек. В Роспотребнадзоре уточняют, что во всех российских регионах продолжаются акарицидные обработки для борьбы с клещами. По состоянию на 12 мая обработке подверглись 105 тыс. га, еще 120 тыс. га будут опрысканы.

Добавим, ранее отечественные ученые развеяли самые популярные мифы о клещах. В частности, они заявили, что опасные для человека болезнь Лайма и клещевой сыпной тиф переносят только таежный и европейский лесной виды клещей.