По следу Климкина: Яценюк летит в США для встречи с командой Трампа

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Киев, 15 мая. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк летит в США, чтобы встретится представителями команды президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе экс-главы украинского правительства.

«15—19 мая лидер политической партии «Народный фронт» Арсений Яценюк осуществит рабочие визиты в Соединенные Штаты Америки и Канаду», — обратили внимание в пресс-службе Яценюка.

Как рассказали представители бывшего премьер-министра, в США и Канаде Яценюк намерен мобилизовать международную поддержку в защиту Украины. В частности, в его планах встречи с представителями команды Трампа. Также Яценюк намерен встретиться с руководством Госдепа и Пентагона, передает RT.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин после визита в Вашингтон заявил, что США якобы хотят оказывать давление на Россию.