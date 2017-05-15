Аналитики Центробанка РФ предупредили о больших минусах заниженного рубля

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Искусственное занижение рубля может привести к повтору ситуации начала «нулевых» и несет в себе больше минусов, чем плюсов, считают аналитики Центрального банка РФ. В своем докладе Департамент исследований и прогнозирований ЦБ РФ предупреждает об угрозах регулирования курса национальной валюты и заявляет о том, что это может привести к увеличению технологического отставания и снижению благосостояния населения.

Аналитики Центробанка полагают, что попытки регулирования валютного рынка приводят к негативным последствиям. Позитивные же результаты оказываются минимальны. При этом в ведомстве подчеркивают, что мнение экспертов может не совпадать с позицией руководства регулятора рынка.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин рассказал о намерении властей найти варианты влияния на курс рубля. При этом глава государства подчеркнул, что переукрепление валюты невыгодно бизнесу, ориентированному на экспорт, однако это дает преимущество другим компаниям, а также гражданам страны, которые отдыхают за рубежом.

Отрицательный опыт «нулевых»

В документе аналитики Центробанка напомнили о том, что подобные попытки рыночного регулирования зачастую заканчивались провалом.

«Реальный валютный курс все равно укрепляется, но под действием более высоких темпов роста цен», — пишут они, вспоминая ситуацию начала «нулевых».

Скупая валюту на фоне высоких цен на нефть, в начале 2000-х, Центробанк проводил активные интервенции на рынке. Тогда ликвидность выросла, но реальные ставки оказались отрицательными: средняя номинальная ставка денежного рынка (MIACR овернайт) в 2004-2007 годов составляла всего 5,8 процента при средней инфляции на уровне 10 процентов. И это привело к росту зарплат в экономике. А он, в свою очередь — к увеличению производительности труда. В итоге в среднесрочной перспективе ценовая конкурентоспособность все равно снизилась и не зависела от политики Банка России.

Снижение благосостояния населения

Эксперты Центробанка отмечают, что если курс рубля будет искусственно занижен, то это может привести к риску того, что рост производства перестанет сопровождаться ростом благосостояния. При этом специалисты отмечают, что в современном мире устойчивый рост благосостояния страны требует встраивания в глобальные производственные цепочки на все более высоком уровне создания добавленной стоимости, где уровень курса национальной валюты имеет второстепенное значение.

Так, рост цен на нефть во второй половине 2016 — начале 2017 года, и последовавшее укрепление рубля привело к тому, что выросли и заплаты в обрабатывающих отраслях, но при этом они все равно остались ниже, чем в Китае.

«Такое снижение уровня жизни отражает структуру экономики и связано со снижением нефтяной ренты. Рост эффективности производства и производительности труда в таких условиях должен вести к росту заработных плат и благосостояния населения. Искусственное занижение курса создаст конкурентные преимущества, но за счет снижения благосостояния населения», — говорится в документе.

Ценовой демпинг, по словам экспертов, также не стимулирует рост качества и эффективности производства, а потому и по этой причине искусственное занижение национальной валюты к положительным результатам не приведет.

«В современном мире глобальных производственных цепочек валютный курс перестает быть источником конкурентоспособности для растущего числа товаров. Большая редкость, если промышленный товар целиком и полностью разрабатывается и производится только в одной стране. Конкуренция в современном мире смещается в сторону конкуренции по качеству, технологичности и имиджу товара. Попытки страны конкурировать только по цене в конечном итоге приведут к увеличению технологического отставания», — считают аналитики ЦБ.

Ограничение экономики

Эксперты Департамента исследований и прогнозирований заявляют о том, что низкий валютный курс ограничивает и производственные возможности экономики.

«Слабая валюта, поддерживая трудоемкие торгуемые отрасли, «дотирует» тем самым отрасли с низкой производительностью труда за счет остальной экономики. Это, в свою очередь, консервирует структуру производства — не позволяет ресурсам перемещаться в более производительные трудоемкие или капиталоемкие отрасли», — говорится в документе, опубликованном на сайте центрального регулятора.