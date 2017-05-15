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Происшествия
Десятилетнему мальчику выстрелили в глаз на детской площадке в Петербурге

Десятилетнему мальчику выстрелили в глаз на детской площадке в Петербурге

10:30  15 Мая 2017
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Десятилетнему мальчику выстрелили в глаз на детской площадке в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 мая. В Санкт-Петербурге помощь медиков понадобилась десятилетнему мальчику, в которого выстрелили из игрушечного пистолета. Как стало известно ФАН, ребенок получил травму глаза.

Утром 12 мая к медикам самостоятельно обратился мальчик 2007 года рождения, у которого диагностировали контузию левого глазного яблока и эрозию
роговицы. Пациента в состоянии средней тяжести направили на амбулаторное лечение.

Со слов потерпевшего, во время игры у дома на улице Репищева неизвестный мальчик выстрелил ему в глаз из игрушечного пистолета. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Алексей Громов
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