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Происшествия
Сотрудница полиции во время соревнований под Петербургом нашла скелет в болоте

Сотрудница полиции во время соревнований под Петербургом нашла скелет в болоте

10:28  15 Мая 2017
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Сотрудница полиции во время соревнований под Петербургом нашла скелет в болоте

Санкт-Петербург, 15 мая. Сотрудница транспортной полиции на соревнованиях по спортивному ориентированию в Ленобласти обнаружила скелет в болоте.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в минувшую субботу днем неподалеку от деревни Гарболово в Ленобласти. По словам женщины, в полукилометре от трассы Петербург — Матокса она наткнулась на полусгнивший труп в болоте.

«Тело в состоянии сильных гнилостных изменений лежало лицом вниз. На скелете имелись останки одежды: бюстгальтер телесного цвета, серая кофта, темные брюки и черные кожаные туфли 41 размера», — рассказали в полиции.

Ярослава Замысловатова
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