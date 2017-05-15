Боевики ИГИЛ разбили уникальные античные статуи в Сирии

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Дамаск, 15 мая. Боевики «Исламского государства»* кувалдой разбили уникальные статуи в древней крепости Дура-Европос.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) выложили в Сеть видеозапись, на кадрах которой они при помощи кувалды уничтожают античные статуи в древней крепости на Евфрате. Дура-Европос была основана в трехсотом году до нашей эры. В начале прошлого века археологи обнаружили там фрески древней синагоги, которые позже были перевезены в Национальный музей Дамаска.

В крепости на месте раскопок был создан музей под открытым небом, однако его уже разграбили исламисты. Джихадисты угрожают взорвать памятник античной эпохи. Ранее сообщалось, что боевики уничтожили Триумфальную арку в древней Пальмире, а также другие объекты исторического наследия Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.