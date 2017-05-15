ДНР: ВСУ почти 50 раз за сутки нарушили режим тишины
Донецк, 15 мая. ВСУ за последние сутки 48 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, сообщили в оперативном командовании ДНР.
Украинская армия продолжает нарушать режим тишины, объявленный в Донбассе, в частности на территории ДНР.
«За прошедшие сутки ВС Украины 48 раз нарушили режим прекращения огня», — рассказали военные источники в республике
Киевские силовики при обстрелах использовали артиллерийские орудия, минометы, вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. По данным оперативного командования, под огонь ВСУ попали 16 населенных пунктов ДНР.
Накануне сообщалось, что один военный армии ДНР пострадал в результате обстрела вооруженных сил Украины.