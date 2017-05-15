Индийский журналист лишился в Петербурге всех ценностей и документов

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Санкт-Петербург, 15 мая. Представителя СМИ из Индии неизвестные обокрали в Петербурге. Об этом сообщает УМВД по Адмиралтейскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедшее воскресенье в 11.40 в полицию поступило заявление о том, что 13 мая примерно в 17.20 гражданин Индии 1971 года рождения заметил пропажу кошелька, в котором было 62 тыс. рублей, 550 долларов, 22 тыс. рупий , а также монета желтого металла стоимостью 80 тыс. рублей.

Сообщается, что общий ущерб составляет 210 тыс. рублей.

Известно, что потерпевший работает в Северной столице журналистом.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.