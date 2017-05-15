Голый зад для Джамалы и другие громкие скандалы «Евровидения» за всю историю конкурса

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13 мая 2017 года в Киеве состоялся финал «Евровидения» — крупнейшего неспортивного события в мире. Конкурс прошел уже в 62-й раз, и можно вспомнить, чем он запомнился за этот долгий период.

Конкурс был создан Европейским вещательным союзом (EBU). Официальными целями его создания были объявлены выявление талантливых исполнителей при помощи соревнования на международном уровне, а также укрепление культурных связей между странами и дружбы между народами. Хотя на самом деле EBU просто хотел повысить интерес европейцев к телевидению, которое тогда только начинало свою историю.

Впервые конкурс «Евровидение» прошел 24 мая 1956 года в швейцарском городе Лугано, и оттуда же берет начало неофициальная традиция отмечать его проведение скандалами. Причем иногда о скандале помнят дольше, чем о победителе конкурса. Напомню только наиболее крупные из них.

Так, первым победителем «Евровидения» стала Лиз Ассиа из Швейцарии. Тут же выяснилось, что Люксембург не отправил свою делегацию в жюри, а делегировал свои права в нем хозяевам конкурса. Хозяева конкурса воспользовались этим и отдали все люксембургские голоса представительнице своей страны. Так как в первом конкурсе участвовало всего семь стран, и можно было голосовать за свою страну, то этого хватило для ее победы.

В 1963 году в ходе голосования норвежская делегация в жюри объявила свои результаты по убыванию количества очков, а не в порядке выступления стран, как было положено тогда. Результаты были отражены на табло, и было решено, что норвежская делегация просто повторит свои результаты в установленном порядке в конце голосования. Однако в конце голосования выяснилось, что дуэт из Дании всего на два очка отстает от лидера — израильской певицы Эстер Офарим, представляющей Швейцарию. Тогда норвежцы просто изменили свои результаты, отобрав два очка от Швейцарии и отдав их своим соседям-датчанам. В результате победителем стал дуэт Греты и Юргена Ингманн. Хотя это откровенное жульничество видели телезрители всей Западной Европы, руководство «Евровидения» никаких мер не предприняло.

Руководители «Евровидения» постоянно говорили, что их конкурс поддерживает право народов на свободу и демократию, однако это не помешало им допустить к участию в нем в 1961 году Испанию, а в 1964 году и Португалию — страны, которыми управляли диктаторы Франсиско Франко и Антониу ди Салазар, соответственно.

Именно Франко стал автором скандала с избранием победителем конкурса в 1968 году, правда об этом стало известно только через 40 лет, когда испанский телевизионный канал TVE показал документальный фильм «Я в мае того года». Выяснилось, что диктатор через своих людей предложил деньги членам жюри из четырех стран в обмен на поддержку конкурсанта из Испании. Любопытно, что ни один из них не отказался. Победа испанского кандидата давала Франко возможность провести «Евровидение» в Испании и поднять этим международный престиж страны.

В итоге победительницей стала испанская певица Массиель, несмотря на то, что ее песня была подвергнута самой большой критике за всю историю «Евровидения». Она не смогла пройти даже национальный отбор — там победил Хуан Мануэль Серрат. Но из-за того, что Серрат решил петь песню на каталонском языке, Франко отстранил его и назначил представителем Испании Массиель, которая не скрывала своих профашистских убеждений. Интересно, что победа была украдена у английского певца Клиффа Ричарда. Однако он сумел в дальнейшем стать звездой и без победы на «Евровидении», а вот кто помнит Массиель?

План Франко сработал и в 1969 году — «Евровидение» прошло в его стране. 15 демократических государств отправили своих исполнителей в диктаторскую Испанию, отказалась только Австрия — первый случай бойкота в истории «Евровидения». В следующем году конкурс в Нидерландах бойкотировали уже пять стран. Причиной бойкота стало то, что на конкурсе в Испании было объявлено сразу четыре победителя, в том числе и страна-хозяйка.

Конкурс 1974 года оказался, очевидно, самым удачным за всю историю «Евровидения». Был избран действительно достойный победитель — шведская группа АВВА.

Кроме того не политика влияла на исполнителей, а наоборот. Песня итальянской певицы Джильолы Чинкветти Si («Да»), занявшей второе место, не транслировалась на ее родине, так как эту композицию сочли агитацией перед референдумом о разрешении разводов.

А занявшая последнее место песня португальского певца Паулу де Карвалью E depois do adeus («После прощания») стала сигналом для революции, свергнувшей 40-летнюю диктатуру в стране.

Однако это были скорее два счастливых исключения. После захвата турецкими войсками Северного Кипра в 1974 году, Греция на следующий год бойкотировала конкурс, а в 1976 году ее участница Мариза Кох исполнила песню Panagia Mou, Panagia Mou («Святая Дева, святая Дева»), посвященную этому событию. В ней пелось о лагерях для беженцев вместо туристических кемпингов и сожженных домах на острове. Турция в знак протеста на два года отказалась от участия в конкурсе.

В 1978 году, когда победителем стал представитель Израиля Изхар Коэн, трансляция «Евровидения» была прервана сразу в нескольких арабских странах, а в Иордании телезрителям сообщили, что победила Бельгия.

Франция в 1982 году заявила, что «Евровидение» является воплощением «чепухи и посредственности» и отказалась от участия, но уже через год вернулась, и конкурс стал транслировать другой канал французского телевидения.

В 1986 году победитель конкурса был снова избран с нарушением правил. Было объявлено, что занявшей первое место представительнице Бельгии Сандра Ким 15 лет — минимально допустимый тогда возраст участника. Позже выяснилось, что ей всего 13 лет, и что ее специально «состарили» с помощью косметики и одежды. Как обычно, никаких последствий это разоблачение не имело. Оргкомитет «Евровидения» никогда не признает своих ошибок.

Во второй (после АВВА) и, к сожалению, до сих пор в последний раз, в 1988 году конкурс «Евровидение» совершил то, ради чего он был официально создан — открыл новую звезду в поп-музыке. Победительницей стала канадская певица Селин Дион, представлявшая Швейцарию.

В 1990 году победителем стал талантливый музыкант Тото Кутуньо, но он был широко известен и до своего участия в «Евровидении».

В 1994 году Эдита Гурняк исполнила часть своей песни на английском языке, в то время как тогда разрешалось исполнять песни только на государственном языке страны, которую представляешь. Несмотря на требование шести стран о ее дисквалификации, она заняла второе место.

В том же году на конкурсе дебютировала Россия, ее представляла Мария Кац с песней «Вечный странник».

Принцип свободного участия любой европейской страны в 1996 году был отменен. Оргкомитет решил сократить число участников с 29 до 23 самым простым способом — изгнав представителей шести стран, которые ему не понравились после предварительного прослушивания. Первой была изгнана Россия.

В 1998 году в конкурсе снова победил представитель Израиля по имени Ярон Коэн. В 1993 году он сменил пол и стал женщиной, выступающей под именем Дана Интернэшнл. На этот раз возмущались не только арабские страны, но и в самом Израиле проходили манифестации ортодоксальных евреев, требующих даже отставки правительства страны, допустившего такого представителя страны на «Евровидение». Россия снова не смогла принять участия из-за низкого рейтинга.

С этого же года начался бойкот конкурса Италией. Эта ведущая музыкальная страна мира усомнилась в объективности оценки исполнителей, так как за все время ее представители побеждали всего два раза. Вернулась на «Евровидение» Италия только в 2011 году, но до сих пор этот конкурс в стране очень сильно уступает по популярности музыкальному фестивалю в Сан-Ремо: имя последнего победителя фестиваля вам скажет любой, а назвать представителя Италии на прошедшем «Евровидении» подавляющее большинство итальянцев не может.

Революционные изменения произошли на конкурсе в 1999 году. Во-первых, разрешили петь на любом языке, и почти все участники стали петь на английском. Во-вторых, было решено, что Франция, Германия, Испания и Великобритания принимают участие в финальной части конкурса вне зависимости от показанных результатов. В 2011 году такое же право дали и Италии в обмен на ее возвращение.

При этом никакого логического объяснения этой привилегии дано не было. Иногда говорят, что эти страны имеют наибольшее количество телезрителей. Тогда возникает вопрос: а почему же тогда среди них нет России? Но на него никто не дает ответа. Невольно вспоминается фраза из сатирической повести «Скотный двор» Джорджа Оруэлла: «Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие».

А Россию в том году снова не пустили на конкурс под предлогом того, что ее телевидение не транслировало «Евровидение» в прошлом году.

По всей Европе в 2003 году гремела российская группа «Тату», и именно она считалась бесспорным фаворитом «Евровидения». Однако к изумлению всей Европы «Тату» заняла только третье место. Объявленные результаты голосования телезрителей изумили еще больше. Например, выяснилось, что в Великобритании, где группа три недели занимала верхние строчки всех хит-парадов, якобы так неожиданно охладели к ней, что не дали ей ни одного очка. Ирландия в последний момент решила, что оценки будут давать не телезрители, а жюри, которое тоже не дало «Тату» ни одного очка.

Новой официальной звездой европейской поп-музыки стала представительница Турции Сертаб Эренер.

В 2005 году в Киеве с интервалом в четыре месяца произошли два события: первый майдан и «Евровидение». Восторг демократической общественности от того, что удалось поставить во главе Украины своего послушного исполнителя Виктора Ющенко, был так велик, что на конкурсе «Евровидения» было решено позабыть постоянные уверения, что он не политический, и в открытую продемонстрировать поддержку новому украинскому президенту. Ющенко лично присутствовал на финале конкурса и поздравлял победителей, а Украину представляла группа «Гринджолы» с песней «Разом нас богато» («Вместе нас много»), которая была гимном украинских националистов на первом майдане в Киеве. Читатели Федерального агентства новостей могут насладиться этим музыкальным шедевром, где название песни повторяется бессчетное количество раз.

Европейские зрители песню тоже «оценили», и Украина в том году заняла 19-е место.

На «Евровидении» в 2007 году представитель Украины Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, исполняя свою песню «Лаша Тумбай», вместо этих двух слов спел «Раша, гудбай», что на английском означает — «Россия, прощай». Оргкомитет «Евровидения», как обычно, не отреагировал на выпад против страны-участницы, но украинцу не удалось остаться безнаказанным: его популярность в России резко упала, а вместе с ней упали и доходы от концертов. Зато им восхитилась Украина — там Данилко сразу получил там звание «народного артиста», а на последнем прошедшем в Киеве «Евровидение» фрагмент этой песни был снова показан во втором полуфинале — русофобия сейчас там в большом почете.

В том же 2007 году победительницей стала представительница Сербии Мария Шерифович, заявившая позже, что ее победа — это победа всех лесбиянок в мире.

В следующем году победителем «Евровидения» стал уже известный к тому времени российский певец Дима Билан. Сразу же вспыхнул скандал: руководитель национальной телерадиокомпании Украины Василий Илащук заявил, что голосование за русского конкурсанта сфальсифицировано. Илащука тут же поддержали представители нескольких западноевропейских стран. Однако клеветники не смогли представить никаких доказательств, и победа осталась за Россией.

На конкурсе «Евровидение» в 2010 году скандал произошел за несколько дней до открытия конкурса. В Интернете появилась видеозапись порнофильма, где в бассейне совершает половой акт конкурсантка из Германии Лена Майер-Ландрут. Выяснилось, что в фильмах для взрослых она снималась за два года до своего участия в конкурсе, когда ей было 17 лет. Толерантную Европу это не смутило, и порноактриса стала новой победительницей «Евровидения». Представляла она Германию на «Евровидении» и в следующем году.

Победительница проходящего в Баку конкурса 2012 года — шведка Лорин — очень своеобразно отблагодарила хозяев. Она встретилась с местными активистами борьбы за права человека, а затем заявила журналистам: «С каждым днем в Азербайджане наблюдается увеличение количества нарушений прав человека».

Конкурс «Евровидение» 2014 года, без всякого сомнения, будут помнить всегда. В этом заслуга его победителя — представителя Австрии Томаса Нойвирта, более известного под своим творческим псевдонимом — Кончита Вурст, а еще более известного как бородатая женщина — победительница «Евровидения». Он без всякого преувеличения стал живым воплощением европейской толерантности. Мало кто помнит, как он поет, но зато все помнят, как он выглядит.

Немецкий журнал Stern откровенно признал: «Сама конкурсная песня была посредственной и превратилась в грандиозную лишь в комбинации с исполнителем».

А бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский высказался еще резче: «Европа отбирает у нас верфи и сахарные заводы, а взамен подсовывает бородатых женщин».

Через два года в Швеции конкурс «Евровидение» снова доказал, что его главная цель не выявление музыкальных талантов, а пропаганда евроатлантических ценностей. Оно и понятно: впервые конкурс транслировали в США. Скандалов как всегда хватало: вначале из-за долгов не пустили Румынию, затем утвердили положение, что в зрительном зале могут быть только государственные флаги стран — членов ООН, а также флаги Европейского союза и ЛГБТ-сообщества, то есть сексуальных меньшинств. Подобное возвеличивание ЛГБТ-сообщества поразило многих.

Самым же большим скандалом стала победа представительницы Украины Джамалы с песней «1944». Зрители Европы отдали победу представителю России Сергею Лазареву, но их мнение тут мало кого интересует, и после голосования жюри победительницей стала Джамала. До начала и во время конкурса она яростно утверждала, что ее песня не является политической, и правила «Евровидения» не нарушает. Разумеется, оргкомитет и EBU ей поверили, хотя любому ясно, что песня с таким названием не может не быть политической. Вернувшись же с победой на Украину, Джамала призналась, что ее песня политическая, посвящена депортации крымских татар и является средством давления на Россию.

Но даже это не стало препятствием для исполнения Джамалой этой песни во время первого полуфинала последнего конкурса «Евровидения» 9 мая 2017 года в Киеве. По сообщениям украинских СМИ, с Джамалой связано еще три скандала на этом конкурсе. За свое внеконкурсное участие Джамала запросила почти миллион гривен (около двух миллионов рублей), при открытии конкурса оргкомитет запретил ей пройти по красной дорожке вместе с участниками и ведущими, а в финале украинский пранкер Виталий Седюк во время ее выступления неожиданно оголил свой зад и продемонстрировал его телезрителям.

Главным же скандалом стал отказ Украины допустить на конкурс представительницу России Юлию Самойлову. Официальная причина отказа — ее посещение Крыма в 2015 году. Это еще одно доказательство того, что «Евровидение» является абсолютно политическим конкурсом.

Украинские организаторы вошли во вкус и решили запретить участие в конкурсе и представителю Болгарии Кристиану Костову, который считался одним из фаворитов. Им хотелось не допустить, чтобы в столице страны, всеми способами борющейся со всем русским, победил человек, родившийся и живущий в Москве, участвовавший во многих русских музыкальных конкурсах и называющий своим наставником Диму Билана.

Кристиану Костову мог быть запрещен въезд на Украину по той же самой причине, что и Юлии Самойловой — из-за посещения Крыма. Однако из боязни скандала запрет не был наложен, формально из-за того, что Костов посетил Крым в 2014 году еще до того, как Украина приняла закон о запрете посещать полуостров без ее разрешения. Другие источники утверждали, что юный москвич был «помилован» из-за того, что в момент посещения Крыма он был несовершеннолетним. Болгарские же СМИ пишут, что причиной отмены запрета стало вмешательство Европейского союза, куда входит и Болгария.

В результате победу у Костова все-таки украли, хотя победитель «Евровидения» португалец Сальвадор Собрал действительно очаровал многих.

В любом случае в этом году все было как всегда: начался конкурс «Евровидение» — начались и скандалы.

В этой статье я даже не упоминаю о множестве других скандалов, которые были абсолютно на всех конкурсах. Например, множество обвинений в плагиате — незаконном присвоении чужих песен. Невозможно описать и сотни скандалов во множестве стран при определении национального представителя на конкурс.

Однако и без этого можно сделать некоторые выводы. Со своей официально объявленной задачей — выявлением новых талантов — «Евровидение» явно не справилось. Чем дальше, тем больше выявляются не талантливые, а, мягко говоря, оригинальные исполнители. С укреплением дружбы между народами тоже не ладится. Те народы, которые и без того раньше дружили, демонстрируют на конкурсе свою дружбу через так называемое «соседское голосование», с которым безуспешно борется EBU. Так, например, всегда дают друг другу высший бал Румыния и Молдавия, Греция и Кипр. А те народы, которые враждовали, демонстрируют свою вражду и на конкурсе. Например, Армения бойкотировала в 2012 году «Евровидение» в Азербайджане.

Бесспорно одно: главной задачей конкурса сейчас является пропаганда образцов культуры нового типа. С этой задачей он справляется, и в ближайшие годы, без сомнения, шоу будет продолжаться.