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Общество
Народная артистка России Ирина Карташева скончалась после тяжелой болезни

Народная артистка России Ирина Карташева скончалась после тяжелой болезни

10:19  15 Мая 2017
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Народная артистка России Ирина Карташева скончалась после тяжелой болезни

Москва, 15 мая. Народная артистка России Ирина Карташева скончалась в Москве на 95-м году жизни. Об этом сообщили в театре имени Моссовета.

Старейшая актриса театра умерла ночью, время и место похорон сообщат позже. Известно, что Карташева боролась с тяжелым заболеванием, передает РИА Новости.

Ирина Карташева играла на сцене театра имени Моссовета с 1947 года. А в годы Великой Отечественной войны актриса в составе Мордовского государственного музыкально-драматического театра выступала перед бойцами действующей армии. За заслуги в области искусства она была награждена Орденом Дружбы и Орденом Почета.

Алексей Громов
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