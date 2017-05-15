NASA показало новое фото пострадавшего от древнего потопа участка Марса

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Вашингтон, 15 мая. Научные специалисты NASA показали новое фото поверхности Марса, которое удалось сделать с помощью Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Об этом говорится на официальном сайте NASA.

Благодаря этой станции, которая предназначена для исследования Красной планеты, удалось сделать новый снимок поверхности Марса. По мнению экспертов, сфотографированный район был сильно поврежден древним потопом, сообщает «Инфореактор».

Напомним, станция MRO была запущена к четвертой планете 12 лет назад, а через год она смогла к ней приблизиться. В 2008 году основная миссия станции подошла к концу, однако ученые решили продолжить ее работу для более детального изучения поверхности Марса.