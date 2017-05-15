Сирия сегодня: курды о Женеве, ИГИЛ потеряло аэродром в провинции Хомс

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Сирия, 15 мая. Курды рассказали о своем возможном участии в дипломатических переговорах в Женеве. Сергей Лавров и Дональд Трамп около часа обсуждали кризис в Сирийской Арабской Республике (САР). Боевики террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) были выбиты с аэродрома Эль-Джарах в провинции Хомс. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Участие в Женеве

Как заявил сопредседатель сирийской курдской «Партии демократического союза» Салих Муслим, курды САР не будут принимать участие в дипломатических переговорах в Женеве из-за турецкой позиции. Однако курды находятся в контакте с командой специального посланника Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффана де Мистуры. Отметим, что переговоры в Женеве по урегулированию сирийского кризиса пройдут 16-19 мая.

По словам Муслима, без курдов не может быть никакого политического урегулирования сирийского конфликта. И Россия и США прекрасно это знают, добавил он. Кроме того, сопредседатель «Партии демократического союза» заметил, что сами курды не против участия Турции в переговорном процессе.

Напомним, что Анкара возражает против участия сирийских курдов в дипломатических переговорах в Астане и Женеве. По мнению турецкого руководства, они могут быть тесно связаны с «Рабочей партией Курдистана», которая признана на территории Турции террористической.

Лавров и Трамп

Как передает «Газета.ru», глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, что около часа обсуждал с президентом США Трампом сирийскую проблему. Прежде всего, с точки зрения заделов, которые были созданы в прошлом году и продолжаются уже с новой американской администрацией.

По словам Лаврова, в настоящий момент идет речь о том, что Российская Федерация и Соединенные Штаты вместе с другими крупными «игроками» на Ближнем Востоке, такими, как Иран, Турция, страны Персидского залива, которые воздействовали на различные стороны сирийского конфликта, должны добросовестно относиться к выполнению резолюции Совета Безопасности ООН. Согласно ей, необходимы переговоры, разработку новой конституции и подготовку САР к выборам. В этом вопросе, отметил Лавров, Москва с Вашингтоном имеют взаимопонимание. Однако реализовать его на практике очень сложно, поскольку «на земле» в САР много сторон: Сирийская арабская армия, «Исламское государство», «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) и те, кто с ней сотрудничают.

ИГИЛ* потеряло аэродром в Хомсе

По данным сирийских СМИ, боевики «Исламского государства»* в ходе ожесточенных боестолкновений с Сирийской арабской армией потеряли свои позиции в районе аэродрома Эль-Джарах, который расположен в трехстах километрах от города Дамаск. В настоящий момент аэродром находится под контролем сирийских военных.

Помимо аэродрома, от боевиков ИГ* были освобождены несколько соседних деревень. Кроме того, террористы были отброшены от водохранилища «Асад».

По некоторой информации, в течение трех месяцев сирийские военные освободили от незаконных вооруженных формирований 170 поселений. В настоящий момент подразделения сирийской армии продвигаются к городу Мескена, который остается одним из главных пунктов сосредоточения боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.