«Газпром», CNPC и China Huaneng Group договорились о сотрудничестве в сфере электроэнергетики

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Москва, 15 мая. «Газпром», CNPC и China Huaneng Group подписали меморандум о сотрудничестве в сфере электроэнергетики на территории Китая, сообщили в пресс-службе российской компании.

Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава совета директоров CNPC Ван Илинь подписали соглашение о сотрудничестве между «Газпромом», CNPC и China Huaneng Group в сфере электроэнергетики на территории Китая.

«В документе зафиксировано намерение сторон изучить возможность совместной реализации проектов строительства тепловых электростанций», — обратили внимание в «Газпроме».

Кроме того, стороны обсудили точные сроки начала поставок газа по газопроводу «Сила Сибири».

Ранее глава «Газпрома» рассказал, как продвигается строительство «Силы Сибири».