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Общество
Понтоны для сбора арок Керченского моста вывели на воду

Понтоны для сбора арок Керченского моста вывели на воду

11:09  15 Мая 2017
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Понтоны для сбора арок Керченского моста вывели на воду

Симферополь, 15 мая. Судостроители вывели на воду четыре понтона для монтажа арок Керченского вода. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«Понтоны плавсистемы готовы и выведены из сухих доков «Севморзавода», уже на воде их объединяют в плавучие опоры, которые примут на себя тысячетонные арочные конструкции», — приводит сообщение центра газета «Известия».

Доставка арочных пролетов к фарватеру намечена на конец лета или начало осени этого года.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов объявил, что мост через Керченский пролив соединит берега Крыма и Краснодарского края уже этой осенью. Глава ведомства подчеркивал, что все работы по возведению мостового сооружения и строительству подходов к нему полностью синхронизированы между собой.

Алексей Громов
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