Шестилетний мальчик получил пулю в голову на пикнике под Магаданом

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Магадан, 15 мая. Житель Магаданской области выстрелил в голову шестилетнему пасынку во время стрельбы по самодельным мишеням из пневматического ружья с оптическим прицелом. Пуля попала ребенку в висок, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

В настоящее время все обстоятельства ранения мальчика выясняют следователи. Как уточнили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, проверка ведется по признакам состава преступления по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» УК РФ.

По предварительным данным, 13 мая пятеро взрослых с четырьмя детьми в возрасте от 5 до 14 лет отдыхали в окрестностях поселка Ягодное. Взрослые развлекались стрельбой по выставленным самодельным мишеням. «Владелец ружья — отчим ребенка, не убедившись в безопасности своих действий, выстрелил по мишени в тот момент, когда пасынок вырвался из рук матери и побежал по направлению траектории выстрела», — уточнили в ведомстве. В районной больнице мальчику сделали операцию, удалив инородное тело, застрявшее в кости черепа.

Выехавшие на место происшествия следователи изъяли пневматическое ружье и мишени, а также опросили очевидцев. Сейчас проверка продолжается.

По ее итогам в СУ СК дадут правовую оценку действиям «виновника» выстрела.