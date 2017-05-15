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Общество
Хор русской армии пожелал Басте в день рождения поднять шоу-бизнес с колен

Хор русской армии пожелал Басте в день рождения поднять шоу-бизнес с колен

9:58  15 Мая 2017
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Хор русской армии пожелал Басте в день рождения поднять шоу-бизнес с колен

Москва, 15 мая. Хор русской армии поздравил известного рэп-исполнителя Василия Вакуленко, более известного как Баста, с днем рождения, исполнив его композицию «Девочка моя». Видеоролик появился в минувшее воскресенье в Сети.

20 апреля российскому музыканту, композитору и телеведущему исполнилось 37 лет. 

«Поздравляем. Спасибо уважаемому Василию Михайловичу за его творчество, которое нас вдохновляет», — говорится в сопроводительном тексте. 

Также отмечается, что вместе с Бастой удастся поднять российский музыкальный шоу-бизнес с колен. 

 

#баста #рэп
Дана Балан
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