Хор русской армии пожелал Басте в день рождения поднять шоу-бизнес с колен

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Москва, 15 мая. Хор русской армии поздравил известного рэп-исполнителя Василия Вакуленко, более известного как Баста, с днем рождения, исполнив его композицию «Девочка моя». Видеоролик появился в минувшее воскресенье в Сети.

20 апреля российскому музыканту, композитору и телеведущему исполнилось 37 лет.

«Поздравляем. Спасибо уважаемому Василию Михайловичу за его творчество, которое нас вдохновляет», — говорится в сопроводительном тексте.

Также отмечается, что вместе с Бастой удастся поднять российский музыкальный шоу-бизнес с колен.