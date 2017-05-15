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Политика
Постпред США при ООН рассказала, кому КНДР «сигнализирует» своими ракетами

Постпред США при ООН рассказала, кому КНДР «сигнализирует» своими ракетами

9:52  15 Мая 2017
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Постпред США при ООН рассказала, кому КНДР «сигнализирует» своими ракетами

Вашингтон, 15 мая. Очередное ракетное испытание в КНДР является сигналом, направленным Пхеньяном новому президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину. Такое мнение выразила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

В интервью телеканалу ABC Хейли отметила, что прошедшие испытания ракеты, по ее мнению, были сигналом Южной Корее после состоявшихся 9 мая выборов. При этом она добавила, что Ким Чен Ын «находится в состоянии паранойи».

Постпред США при ООН пообещала, что Штаты «продолжат закручивать гайки», добавив, что «есть еще много санкций», которые США могут применить к Северной Корее. 

«Мы можем сделать многое, чего еще не делали», — заявила Хейли.

Постпред США при ООН рассказала, кому КНДР «сигнализирует» своими ракетами

Ранее Северная Корея заявила об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности типа «земля-земля». По данным Минобороны РФ, ракета КНДР летела на протяжении 23 минут и упала в центральной части Японского моря, в 500 км от территории России

#кндр #хейли
Олеся Волкова
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