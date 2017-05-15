Продажи Maserati в России в первом квартале 2017 выросли в 11 раз

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Москва, 15 мая. Продажи Maserati в первом квартале 2017 года в России выросли в 11 раз. За этот период дилеры успели реализовать 111 новых машин, выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

По мнению экспертов, такая резкая востребованность наших соотечественников в машинах этой марки связана с выходом на российский авторынок кроссовер Maserati Levante. В продажу он поступил во второй части 2016 года, а в период с января по март 2017 года его владельцами стали 110 россиян. Популярностью пользуется также седан Quattroporte.

Больше всего владельцев Maserati проживает в Москве. В столице было продано более 60% (63 штуки), еще 8 автомобилей реализовали в Подмосковье. Восемь иномарок купили в Петербурге. В Свердловской области обладателями Maserati стали четыре автомобилиста, а в Ростовской – три автолюдителя.

По две машины отправилось в Краснодарский край, Воронежскую, Липецкую, Владимирскую Челябинскую и Кемеровскую области. Жители в 13 регионах РФ приобрели по одному автомобилю Maserati.

