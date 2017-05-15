Задымление произошло на станции метро «Петровско-Разумовская» в Москве

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Москва, 15 мая. На станции метро «Петровско-Разумовская» в Москве произошло задымление, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Утром в понедельник пассажиров поезда столичного метрополитена высадили на станции «Петровско-Разумовская» из-за задымления под вагоном. После этого задержка в движении поездов на люблинской линии составила около пяти минут.

Как выяснилось, в вагоне поезда сломался мотор. Источники объяснили инцидент технической неисправностью.

В субботу, 13 мая, вечером станцию петербургской подземки «Автово» закрыли из-за угрозы взрыва. На станции был обнаружен подозрительный бесхозный предмет.