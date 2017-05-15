Все ради туристов: Шнуров отмыл Ростральные колонны в Петербурге

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Санкт-Петербург, 15 мая. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров решил позаботиться о впечатлениях туристов о Петербурге: музыкант принял участие в мытье Ростральных колон на Стрелке Васильевского острова.

«Прилетев на один день домой, решил помыть Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова, а то турист скоро попрет, а турист, как известно, пьяный — не пьяный, а чистоту любит», — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

Судя по комментариям к фотографии, трюк музыканта удался и туристы засобирались в Северную столицу. «Круто! Засобирались в Питер!», — пишет одна из поклонник «Ленинграда». «Эх… с таким бы гидом по Питеру пройтись», — вздыхает другая.