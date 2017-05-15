Шесть детей на Урале загремели в больницу из-за найденных в лесу таблеток

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Артемовский, 15 мая. В селе Большое Трифоново Свердловской области госпитализировали шестерых детей с признаками отравления формотеролом. Юные пациенты рассказали, что обнаружили упаковку препарата во время прогулки.

«Со слов детей, они нашли упаковку препарата на улице во время прогулки. Все они госпитализированы, самочувствие их стабильное, но пока сохраняется тахикардия — учащенное сердцебиение», — сообщили «URA.RU» в центральной районной больнице города Артемовского, куда доставили несовершеннолетних.

В данный момент известно, что медицинская помощь потребовалась двум детям девяти лет, двум — двенадцати лет и одному тринадцатилетнему подростку. Все они, предположительно, употребили формотерол с истекшим сроком годности, который нашли в лесополосе. Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура.