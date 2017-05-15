Петербургский подросток нашел труп молодого человека в подвале

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Санкт-Петербург, 15 мая. Подросток обнаружил труп молодого мужчины в подвале одного из петербургских домов. Об этом сообщает УМВД России по Невскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедшее воскресенье в 13.10 в подвальном помещении дома, расположенного на улице Тельмана, 17-летний Александр Ш. обнаружил труп Романа Т. 1992 года рождения без внешних признаков насильственной смерти.

В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.