Рыбак выловил труп в Ладожском озере

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 15 мая. Рыбак выловил в Ладожском озере труп мужчины, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Мужчина отправился на рыбалку на Ладожское озеро, где обнаружил труп мужчины. По словам источников, на теле не обнаружено внешних признаков насильственной смерти.

На погибшем были черная куртка, темные штаны и болотные сапоги. На вид ему было 40 лет. Мужчина был лысый. Документов при трупе не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 15 мая, утром в жилом многоквартирном доме на юго-западе Москвы были найдены трупы трех человек.