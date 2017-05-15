Президент УНИКСа назвал причины провала клуба в плей-офф Лиги ВТБ

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Казань, 15 мая. Баскетбольный клуб УНИКС завершил свое выступление в плей-офф Единой лиги ВТБ, уступив по итогам четырех матчей краснодарскому «Локомотиву».

Президент казанского клуба Евгений Богачев отметил, что сильно расстроился после поражения команды. Кроме того, крайне плохо сыграли в важнейшем матче серии лидеры защитник Кит Лэнгфорд и центровой Артем Параховский.

«Не понимаю, в чем дело — наверное, уже взяли билеты в отпуск. Но они не показали той борьбы, которую демонстрировали в начале сезона и в прошлом плей-офф Единой лиги. А ведь мы делаем на них ставку и в будущем», — цитирует газета «Известия» Богачева.

По его мнению, УНИКС должным образом не подготовился к игре, к тому же, выступая и в еврокубках, и Лиге ВТБ, необходимо иметь равноценные пятерки, которых у команды просто нет. Президент клуба добавил, что нужно больше топовых баскетболистов.

Не осталась без внимания работа тренерского штаба, который, скорее всего, неверно распределял нагрузки, заявил Богачев.