Рейсовый автобус врезался в фуру под Тулой: пострадали семь человек

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Тула, 15 мая. В Тульской области сегодня утром столкнулись рейсовый автобус и большегруз. В результате ДТП пострадали семь пассажиров автобуса.

Авария произошла в 5.40 на 161-м км федеральной трассы М-4 «Дон» у деревни Матвеевка. Предварительно установлено, что виновником ДТП является водитель автобуса «Кимовск-Москва», а причиной — несоблюдение дистанции между транспортными средствами.

«В итоге на данный момент доставлено в больницу семь пассажиров данного автобуса», — цитирует РИА Новости главу пресс-службы УМВД по региону Андрея Ярцева.

Собеседник агентства уточнил, что число пострадавших может увеличиться. Всего в автобусе находились не более 20 пассажиров.

Добавим, ранее по пути в Екатеринбург попали в ДТП три автобуса с гастарбайтерами. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, в автобусах находилось порядка 160 человек.