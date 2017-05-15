Виновник ДТП в Петербурге оказался убийцей в розыске

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 15 мая. Водитель с поддельными документами, ставший виновником ДТП в Петербурге, оказался убийцей в розыске, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

В Петербурге произошло ДТП с участием трех автомобилей, виновником которого оказался уроженец Республики Молдова. У водителя оказались поддельные документы. При установлении личности выяснилось, что инициатор аварии находится в федеральном розыске за убийство.

Водитель второго автомобиля госпитализирован в состоянии средней тяжести. Водитель и пассажир третьего автомобиля также находятся в больнице, но в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник утром в жилом многоквартирном доме на юго-западе Москвы были найдены трупы трех человек.