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Происшествия
Самолет-разведчик потерпел крушение на юге Хоккайдо

Самолет-разведчик потерпел крушение на юге Хоккайдо

9:16  15 Мая 2017
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Самолет-разведчик потерпел крушение на юге Хоккайдо

Токио, 15 мая. Самолет-разведчик LR-2 военно-воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение на Хоккайдо.

Как сообщает телекомпания NHK, самолет вылетел из аэропорта Окадама в Саппоро. Борт должен был перевезти пациента скорой помощи. В районе аэропорта Хакодате самолет пропал с радаров.

Позднее спасатели обнаружили обломки самолета в районе плотины в южной части Хоккайдо. 

На данный момент нет официальной информации, сколько человек было на борту во время крушения. По данным японских СМИ, в самолете находились четыре человека.

 

#япония #авиакатастрофа
Олеся Волкова
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