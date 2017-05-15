Мечты о полетах: Toyota анонсировала выпуск летающего автомобиля к 2019 году

В закладки

Скопировать





Японская компания Toyota заявила о том, что первый управляемый летающий автомобиль может быть создан к 2019 году. Об этом сообщает телеканал NHK.

Чтобы воплотить эту идею в реальность, концерн готов потратить 42 миллиона иен (примерно 370 тысяч долларов — Прим. ФАН). Ранее разработчики концепта управляемого летающего автомобиля собирали деньги с помощью краудфандинга через Интернет, но Toyota приняла принципиально важное решение о предоставлении им финансирования.

Проект Cartivator был запущен еще в 2012 году. Известно, что конструкция летающей машины напоминает современные беспилотники. У нее будет восемь крыльев с четырех сторон корпуса. Также она сможет передвигаться по земле как обычный автомобиль.

Пока что главной проблемой Cartivator остается поддержание стабильного положения в воздухе за счет четырех винтовых двигателей, установленных по периметру автомобиля. Также определенную сложность представляет и достаточно большой вес конструкции вместе с пилотом.

Главная цель проекта Cartivator — решить проблему дорожных заторов в будущем, а также дать новый виток развития крупным городам. Правда, для этого необходимо будет вносить соответствующие поправки в законодательство и создавать организации, отвечающие за выдачу прав на управление такими транспортными средствами, отмечают авторы проекта.

Первый опытный полет крылатого автомобиля запланирован на январь 2019 года. А 2020 при помощи него планируют зажечь олимпийский огонь в Токио.

Это уже не первая попытка создания летающего автомобиля. Ранее сервиса онлайн-заказа такси Uber заявил о том, что намерен разработать летающую машину к 2020 году. На конференции в Далласе представитель компании сообщил, что они наладили партнерские отношения с некоторыми городами, чтобы сделать возможными взлет и посадку таких автомобилей.

«Мы работаем, чтобы создать реальность «Нажми на кнопку и соверши полет», — отмечал директор отдела производства Uber Джефф Холден.

А на автомобильном шоу в Монако Top Marques уже даже прошла презентация подобного концепта. Словацкой компании AeroMobil понадобилось 25 лет на создание модели. Правительство Словакии оказывало им большую поддержку. Сейчас уже начались продажи по предзаказу. Цены на летающую машину составляют от 1,2 до 1,5 миллионов евро.

Обещают, что первые автомобили будут доставлены своим владельцам в 2020 году.



В режим полета AeroMobil переходит автоматически за три минуты. Запас хода в наземном варианте составляет 700 километров, а в воздушном — 750 километров. Максимальная скорость автомобиля — 160 километров в час. При этом в воздушном режиме этот показатель достигает 360 километров в час. До 100 километров в час транспортное средство может разогнаться за 10 секунд. Вес машины составляет 960 килограммов.



В Нидерландах также поступил в продажу серийный летающий автомобиль. Стоимость модели под названием PAL-V Libertу начинается от 499 тысяч евро. Его собираются выпустить тиражом в 90 экземпляров, а первые экземпляры клиенты получат не раньше 2018 года.

Эта летающая машина оснащена двумя двигателями: один — для езды по дорогам общего пользования, а другой – для полетов. Процесс превращения автомобиля в летательный аппарат занимает, по оценкам производителя, от пяти до десяти минут.

Разгоняется крылатое транспортное средство на площадке размером 200 на 200 метров. Максимальная высота на которую способен подняться этот автомобиль — 3500 метров, а самая большая скорость — до 180 километров в час. Без дозаправки машина способна пролететь не более 500 километров.

В России также намерены построить летающий автомобиль. Его разработкой будет заниматься Фонд перспективных исследований.

«Нам нужен летающий автомобиль — по доступности, по возможности управления. Речь идет о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля. До сих пор существует большая разница между пилотом и водителем автомобиля. Эту разницу надо стереть — такая сверхзадача», — рассказал ведущий консультант направления физико-технических исследований фонда Ян Чибисов.

Ожидается, что российский автомобиль сможет перевозить пассажиров и грузы массой от 100 до 1000 килограммов. Кроме этого, транспортное средство будет оснащено автономной системой управления, также будет доступна функция ручного пилотирования.