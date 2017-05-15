Два разлагающихся трупа нашли в квартире в Петербурге

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Санкт-Петербург, 15 мая. Житель Петербурга убил собственную мать, а затем, по предварительной версии, покончил с собой — их трупы находились в квартире на протяжении 10 дней.

Как стало известно ФАН, в минувшее воскресенье в 17.03 в полицию поступило заявление о пропавшей без вести Валентине Б. 1938 года рождения, которая проживала в квартире на проспекте Металлистов.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов и обнаружили труп женщины. Также по указанному адресу нашли труп ее сына Игоря Б. 1967 года рождения.

На шее женщины обнаружены следы запекшейся крови, под головой лежал нож, которым, предварительно, была убита пенсионерка. Отмечается, что в квартире найдено много пустых бутылок из-под водки.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.