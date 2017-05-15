Ревнивый петербуржец изрешетил ножом соперника

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Санкт-Петербург, 15 мая. В Петербурге возбуждено уголовное дело после госпитализации мужчины с многочисленными колото-резанными ранениями. Как стало известно ФАН, потерпевший загремел в больницу после ссоры с обидчиком на почве ревности.

Предположительно, накануне около четырех часов утра в доме на Пискаревском проспекте мужчина 1980 года рождения, в результате ссоры нанес множественные колото-резанные ранения сопернику 1984 года рождения. Злоумышленника задержали на месте преступления после обращения очевидцев в полицию. Потерпевший сейчас находится в тяжелом состоянии.