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Россия
Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года

Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года

9:15  15 Мая 2017
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Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года

Москва, 15 мая. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 года.

Согласно тексту указа, опубликованному сегодня на официальном интернет-портале правовой информации, документ должен предотвращать кризисные явления и не допустить снижение качества жизни граждан. Кроме того, стратегия предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае западных санкций.

Перечень показателей реализации развития стратегии правительство должно утвердить до 1 октября 2017 года. К этому же сроку должен быть утвержден и план реализации стратегии.

 

 

 

#путин
Ярослава Замысловатова
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