Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года

В закладки

Скопировать

Москва, 15 мая. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 года.

Согласно тексту указа, опубликованному сегодня на официальном интернет-портале правовой информации, документ должен предотвращать кризисные явления и не допустить снижение качества жизни граждан. Кроме того, стратегия предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае западных санкций.

Перечень показателей реализации развития стратегии правительство должно утвердить до 1 октября 2017 года. К этому же сроку должен быть утвержден и план реализации стратегии.