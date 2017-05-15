Игра на повышение: почему отношения США и РФ ухудшились после избрания Трампа

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После избрания президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа отношения между Российской Федерацией и США ухудшились. Об этом заявил бывший глава Пентагона Роберт Гейтс. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о противоречиях двух государств и будущем американо-российских отношений.

По мнению Гейтса, одна из тех вещей, которая удивила многих людей, это то, что после выборов Дональда Трампа отношения между Россией и США «на самом деле ухудшились», а не наоборот, как многие предсказывали. Гейтс подчеркнул, что новый американский президент «не делает никаких поблажек» Москве. Кроме того, бывший глава военного ведомства США добавил, что в Белом доме заметен «разительный контраст» между тем, как в Вашингтоне относятся к России и к Китаю.

Комментируя встречи администрации нового президента Соединенных Штатов с главой российского министерства иностранных дел Сергеем Лавровым, Гейтс заметил, что советские главы внешнеполитических ведомств «на рутинной основе приезжали постоянно». Поэтому, по его мнению, сама встреча не является «большим делом». По словам бывшего главы Пентагона, важны «политика и действия», а в этом новое американское руководство «было довольно жестко настроено» по отношению к России.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров в среду, 10 мая, посетил Вашингтон для переговоров с государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном. Потом российский министр встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Как передавала ранее «Газета.ru», Рекс Тиллерсон выразил уверенность, что для американского народа и других стран «не полезно», чтобы отношения между Вашингтоном и Москвой оставались на низком уровне. Он отметил, что в американо-российских отношениях есть круг вопросов, который должен быть решен.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии ФАН, что Роберт Гейтс констатирует очевидные вещи — отношения двух стран действительно ухудшились после удара США по Сирии, после антироссийской и антиасадовской пропагандистской кампании. Еще более серьезными вопросами являются усиление и распространение географии размещения американской ПРО, обострение конфликта вокруг КНДР и расширение НАТО. Все эти проблемы напрямую касаются вопросов безопасности России, и усилились они именно при Трампе. Усугубляет ситуацию и внутриамериканская политическая борьба, в которой противники президента сумели навязать тезис о масштабном вмешательстве России в дела США.

«Но говорить о серьезном ухудшении отношений по сравнению с периодом правления Барака Обамы было бы не совсем верным. При прошлой администрации США действовали в основном не через усиление своего военного присутствия и действий вооруженных сил, а посредством непрямых действий — «оранжевых революций», переворотов, провоцирование массовых беспорядков и даже прямой поддержки радикальных боевиков», — пояснил Сергей Простаков.

И если методы руководства США и стали более открытыми, то их общая направленность не изменилась, отметил эксперт. По-прежнему главной целью Вашингтона остается полная гегемония в мировой политике и экономике, а основными геополитическими противниками — Китай и Россия. Меняется время от времени лишь тактика и риторика американских властей в зависимости от встающих перед ними задач.

«Роберт Гейтс считается специалистом по России, и к мнению выходца из спецслужб, который затем руководил Пентагоном при Джордже Буше и Бараке Обаме многие и в республиканском, и в демократическом истеблишменте внимательно прислушиваются. Поэтому его мнение может означать высказывание позиции определенной части элиты, которое играет немалую роль при формировании будущей повестки в российско-американских отношений. Поэтому слова Гейтса могут означать то, что для решения возникших перед Вашингтоном проблем (ситуация с терроризмом в Сирии, Ираке и Афганистане, ядерная программа КНДР) необходимо участие России, которое невозможно без улучшения ее отношений с США», — резюмировал Сергей Простаков.

Политолог Антон Хащенко рассказал газете «Известия» о том, почему в российско-американских отношениях все не так плохо, как кажется на первый взгляд. По его словам, в настоящий момент идет сложная и ювелирная работа, конечная цель которой — потепление российско-американских отношений.