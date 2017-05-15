Младенец скончался в квартире на Васильевском острове Петербурга

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Санкт-Петербург, 15 мая. В Василеостровском районе Санкт-Петербурга обнаружили тело младенца без внешних признаков насильственной смерти. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах Северной столицы.

Тело ребенка 2016 года рождения накануне вечером обнаружили в квартире коммунальной квартиры дома на 19-й линии Васильевского острова. Труп направили в морг для установления причины смерти. Квартира на профилактическом учете не состоит.