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Санкт-Петербург, 15 мая. Трехлетняя девочка выпала из окна в Петербурге, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.



Инцидент произошел накануне в девять утра. Трехлетняя девочка выпала из окна по недосмотру отца. Ребенок облокотилась на москитную сетку и выпала.

Пострадавшая была госпитализирована со множественными травмами. Врачи оценивают состояние девочки как тяжелое. Квартира на профилактическом учете не состоит.

Ранее стало известно, что в понедельник, 15 мая, утром в жилом многоквартирном доме на юго-западе Москвы были найдены трупы трех человек.