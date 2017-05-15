Чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры ввели в столице Йемена

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Сана (Йемен), 15 мая. Чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры ввели в воскресенье власти Йемена в столице страны Сане.

Как передает «Газета.ru», Минздрав государства обратился к международным гуманитарным организациям с призывом о помощи – справиться своими силами с эпидемией в ведомстве не могут.

Так, по данным приведенным Международным комитетом Красного Креста, за последние несколько недель жертвами страшной болезни в Йемене стали 115 человек. Всего же холерой по всей стране заболели около 9 тысяч человек.

Напомним, что первые сообщения о заболеваниях холерой из Йемена стали поступать минувшей осенью. По данным ВОЗ, в районах страны, где риск заражения чрезвычайно высок, проживают более 7,5 миллионов человек.