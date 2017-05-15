Президент Microsoft обвинил ЦРУ и АНБ в атаке вируса-вымогателя WannaCry

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Вашингтон, 15 мая. Массовая атака вируса-вымогателя WannaCry стала возможной из-за того, что ЦРУ и Агентство национальной безопасности США в своих интересах собирают данные об уязвимостях в программном обеспечении. Такое мнение в своем блоге высказал президент и главный юрисконсульт Microsoft Брэд Смит.

Смит напомнил, что разработки WannaCry, используемые в атаке, были извлечены из эксплойтов, украденных из Агентства национальной безопасности США (АНБ). Об этой краже публично сообщили в начале этого года.

По мнению Смита, кибератака представляет собой пример того, насколько опасным может быть сбор информации правительствами.

«Мы видели, что уязвимости, хранящиеся в ЦРУ, были опубликованы на WikiLeaks. И теперь эта уязвимость, похищенная у АНБ, затронула клиентов по всему миру», — пишет президент Microsoft.

При этом он сравнил произошедшую атаку с кражей ракет «Томагавк» у армии США.

«Правительствам мира следует рассматривать эту атаку как сигнал к пробуждению. Им необходимо придерживаться иного подхода и придерживаться в киберпространстве тех же правил, что применяются к оружию в реальном мире», — подытожил Смит.