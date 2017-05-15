Россия помогла Сирии сохранить в стране медицину на фоне западных санкций

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Дамаск, 15 мая. Россия помогла Сирии сохранить фармацевтическую отрасль в стране, которую чуть не погубили западные санкции.

Уже несколько лет продолжают действовать западные санкции против Сирии, которые затрагивают и фармацевтическую отрасль. В страну не поступают многие лекарства, некоторые из которых больным жизненно необходимы. Страдают от этих мер, в первую очередь, обычные граждане и солдаты, которые противостоят террористам на территории страны.

По словам врачей, Запад нанес удар по медицине Сирии не меньше, чем боевики, которые вели обстрелы фармацевтических предприятий.

«Санкции западных стран едва не убили всю фармацевтическую отрасль в стране, — цитирует директора по производству фармацевтического завода в пригороде Алеппо Махмуда Абу-Абеда РИА Новости. — Мы не можем покупать лекарства или ингредиенты для их производства. Сейчас импорт идет только из России, Китая, Ирана и еще некоторых стран».

Ранее стало известно, что террористы уничтожили античные статуи в Дура-Европос на Евфрате.