Матери погибших на Восточном фронте украинцев: Киев отказался платить за погибших

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Киев, 15 мая. «Евровидение» прошло в годовщину Иловайской трагедии и матери погибших там боевиков ВСУ возмущены совмещением памятных мероприятий и «плясками в Киеве». Также матери заявляют, что Минобороны Украины не признает погибших военнослужащими, погибшими на войне. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Елена, мать погибшего на Восточном фронте украинца, рассказала ФАН, что власти полностью устранились от помощи родственникам погибших. Проблема связана прежде всего с так называемыми добровольческими батальонами, где концентрировались украинские националисты и боевиков которых Киев сейчас отказывается считать военнослужащими.

«Мы с мужем в 2014 году возили сыну в часть еду, одежду и даже бронежилеты, потому что там не было ничего. А вместо благодарности полиция нас однажды арестовала за эти жилеты и пыталась штрафовать. Представляете? У наших ребят нет на фронте ничего, мы туда везем еду и жилеты, и нас за это наказывают! Но, главное, власть сейчас отказалась от наших детей – нам заявили, что наши дети погибли не на войне, они не воевали. Поэтому никаких военных пенсий за погибших нам не полагается», - сообщила эта женщина.

Галина, мать погибшего в Иловайске тридцатилетнего сына Павла, заявила, что киевские власти демонстративно игнорируют требования родственников тысяч погибших на гражданской войне в Донбассе украинцев.

«Порошенко устроил «Евровидение» в годовщину трагедии, он наплевал на наших детей тогда, в 2014 году и сейчас, три года спустя. Мой сын Павел с позывным «Дудаев» был в колонне, выходящей из котла, про которую та сторона знала все. Вот список всех солдат и офицеров, он был опубликован на сайте «Новороссия», там все данные наших ребят и все данные настоящие. Этот список передали ополченцам командиры нацгвардии, и никто не ответил за это. А сейчас нам говорят, что наши ребята погибли сами по себе, а не на войне, никаких выплат, никаких пенсий, никакой памяти», - возмутилась мать погибшего на Восточном фронте украинца.

При этом Галина заявила, что не хочет нового Майдана и силового свержения Петра Порошенко.

«Пусть эта скотина выполнит свои обещания, пусть даст статус родственникам погибших, выплатит все пособия. Он обещал закончить войну, он обещал, что солдаты будут получать на Восточном фронте по тысяче гривен в день – где все это?», - спросила Галина у корреспондента ФАН.

Другая женщина, явившаяся на памятные мероприятия в форме офицера ВСУ, рассказала, что находится в палаточном лагере возле администрации Порошенко уже вторую неделю и не покинет лагерь, пока администрация не выполнит всех своих обещаний, которые давали чиновники, когда отправляли украинцев на Восточный фронт.

Напомним, на Михайловской площади прошла панихида по погибшим в АТО, приуроченная к годовщине Иловайской трагедии и ко Дню матери. В рамках акции на фоне стендов с фотографиями погибших в гражданской войне украинцев прошла панихида под руководством священника УПЦ.

Ранее спикер министерства обороны Украины Максим Паута сообщил, что на сегодняшний день статус участника боевых действий с начала АТО получили 197 тысяч 426 военнослужащих и работников ВСУ. Всего, по данным Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО, такой статус получили 290 тысяч 621 человек. При этом украинским военным выплачено более 155 миллионов гривен денежного вознаграждения. Семьям военнослужащих, которые погибли в ходе боевых действий, с начала АТО выплачен 1 миллиард 439 миллионов гривен. Еще 1 миллиард 20 миллионов гривен получили участники АТО в виде материальной помощи в связи с ранениями и инвалидностью. Как эти числа согласуются с заявлениями родственников погибших, остается неясным.