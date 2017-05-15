Центробанк лишил лицензий два московских банка

В закладки

Скопировать

Москва, 15 мая. Центральный банк Российской Федерации лишил лицензий столичный Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс» и АКБ «Интеркоопбанк». Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

Согласно данным регулятора, бизнес-модель «Информпрогресса» была в большей степени направлена на обслуживание интересов его собственников. Отмечается, что банковское учреждение направляло деньги в низкокачественные активы, в том числе в строительной отрасли, а также неправильно оценивало кредитные риски.

«Интеркоопбанк» в течение долгого периода был на прицеле у Банка России по причине проведения банковским учреждением транзитных и неблагонадежных операций, связанных с обналичиванием и выводом денег за кордон по сделкам с ценными активами.