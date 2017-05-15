Экс-главу штаба Трампа подозревают в махинациях с недвижимостью

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Нью-Йорк, 15 мая. Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа попал в поле зрения правоохранительных органов из-за сделок с недвижимостью.

Как передает «Газета.ru», расследование в отношении Пола Манафорта инициировано главной прокуратурой штата Нью-Йорк. К слову руководитель надзорного ведомства при случае критикует политику нынешнего хозяина Белого дома.

Что касается, экс-главы штаба Трампа, то у прокуратуры к Манафорту есть вопросы по поводу его недвижимости в Ист-Энде, а также в небоскребе «Башня Трампа».