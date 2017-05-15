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Спорт
Главный тренер «Урала» похвалил наставника «Енисея» за проделанную работу

Главный тренер «Урала» похвалил наставника «Енисея» за проделанную работу

8:47  15 Мая 2017
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«Урал»

Екатеринбург, 15 мая. Наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал выход футбольного клуба «Енисей» в стыковые матчи за право получить прописку в российской футбольной премьер-лиге.

По словам главного тренера «Урала», он не ожидал, что наставнику «Енисея» Андрею Тихонову удастся добиться такого результата в первом же сезоне, отметив, что все равно переживал за него.

«Действительно, Андрею предоставили очень серьезный кредит доверия и не мешали работать, а он за это отблагодарил руководство результатом. Дальше посмотрим, кто попадётся «Енисею» в стыковых матчах», — заявил 62-летний специалист.

Он также отметил, что в Красноярске очень любят и ценят спорт, и футбол — не исключение, сообщает RT.

Напомним, ранее клуб ФНЛ «Енисей» гарантировал участие в стыковых матчах за право получить прописку в элитном дивизионе. 

#футбол #урал #тарханов #рфпл
Дана Балан
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