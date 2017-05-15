Курды не будут участвовать в переговорах по Сирии из-за позиции Турции

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Женева, 15 мая. Женевские переговоры по Сирии пройдут без участия курдской стороны из-за позиции Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сопредседателя сирийской курдской «Партии демократического союза» (PYD) Салиха Муслима, несмотря на это, PYD находится в постоянном контакте со специальным посланником ООН по Сирии Стаффаной де Мистурой.

«США и Россия прекрасно знают, что без нас в Сирии не может быть политического решения. Сейчас мы не можем быть за столом переговоров из-за позиции Турции», — заявил сопредседатель PYD.

Напомним, что официальная Анкара возражает против участия «Партии демократического союза» и сирийских курдов в переговорах по Сирии, так считает их тесно связанными с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана».

Добавим, что переговоры по Сирии в Женеве пройдут 16–19 мая.