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Новости Сирии
Курды не будут участвовать в переговорах по Сирии из-за позиции Турции

Курды не будут участвовать в переговорах по Сирии из-за позиции Турции

8:38  15 Мая 2017
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Курды не будут участвовать в переговорах по Сирии из-за позиции Турции

Женева, 15 мая. Женевские переговоры по Сирии пройдут без участия курдской стороны из-за позиции Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сопредседателя сирийской курдской «Партии демократического союза» (PYD) Салиха Муслима, несмотря на это,  PYD находится в постоянном контакте со специальным посланником ООН по Сирии Стаффаной де Мистурой.

«США и Россия прекрасно знают, что без нас в Сирии не может быть политического решения. Сейчас мы не можем быть за столом переговоров из-за позиции Турции», — заявил сопредседатель PYD.

Напомним, что официальная Анкара возражает против участия «Партии демократического союза» и сирийских курдов в переговорах по Сирии, так считает их тесно связанными с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана».

Добавим, что переговоры по Сирии в Женеве пройдут 16–19 мая.

#сирия
Алексей Громов
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