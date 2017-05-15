Семь российских авиакомпаний открыли льготные перевозки в Крым

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Москва, 15 мая. Семь российских авиакомпаний с 15 мая начинают льготные перевозки из 36 российских городов в Симферополь.

Стоимость льготных авиабилетов в зависимости от дальности полета составит от 2,5 тыс. до 12,5 тыс. рублей. По данным Росавиации, полеты будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Алроса», S7, «Саратовские авиалинии», Red Wings, «Ижавиа» и «Уральские авиалинии».

Льготные перевозки будут осуществляться из 36 российских городов. За 2,5 тыс. рублей можно будет долететь до Симферополя, к примеру, из Волгограда, Воронежа или Краснодара. Самый дорогой билет придется купить жителям Магадана.

Москва и Петербург в программу субсидирования рейсов в Крым не попали.