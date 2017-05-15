Ударная группа ВМС США вышла в Японское море для длительной миссии

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Токио, 15 мая. ВМС США отдали приказ о выходе с базы Йокосука, что под Токио, ударной группы во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.

Как передает «Газета.ru», военные морские суда вышли в море с «длительной океанской миссией», однако о точном маршруте ничего не сообщается. В состав группы, кроме авианосца, входят, как минимум, один ракетный крейсер и не менее двух ракетных эсминцев.

Как пишут местные СМИ, выдвижение группы в акваторию Японского моря может быть связано с ростом напряженности вокруг КНДР, а также проведенным накануне успешным запуском баллистической ракеты.

