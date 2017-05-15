В России может появиться система наставничества

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Москва, 15 мая. «Единая Россия» поддержала общественных деятелей, обратившихся в партию с инициативой создания федеральной системы наставничества на базе организации «Объединение наставников». Об этом со ссылкой на председателя организации Николая Калмыкова сообщает RT.

По мнению автора инициативы, федеральная система наставничества поможет начинающим бизнесменам и разработчикам стартапов получить поддержку опытных бизнесменов. А также встретиться с потенциальными инвесторами и представителями госкорпораций.

«Зачастую молодым людям просто не хватает каких-то навыков, которые есть у более опытных товарищей. Они могут дать совет или свести с нужными людьми. Возможность прямых социальных лифтов и призвана создать система», — объяснил Калмыков.

Общественный деятель также отметил, что «Объединение наставников» создало ресурс, через который можно оставить заявку на встречу с конкретными людьми или попросить помощи. Чтобы проект заработал на федеральном уровне, в него необходимо привлечь больше экспертов в разных областях, которые согласились бы проводить встречи и консультации на безвозмездной основе.

По словам Калмыкова, идею уже поддержали партия «Единая Россия» и ее глава, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.